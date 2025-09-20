＜大相撲九月場所＞◇七日目◇20日◇東京・両国国技館【映像】前腕がおかしなことに…実際の様子前頭二枚目・伯桜鵬（伊勢ヶ濱）が関脇・霧島（音羽山）を寄り切りで破り4勝目。しかし伯桜鵬は、取組中に右腕を痛めたようで、苦悶の表情を浮かべる場面が。解説を務めた元横綱・若乃花の花田虎上氏は「めっちゃ痛いでしょうね…怖いですね」「小指が痙攣している」と心配し、ゲスト解説として登場した元競泳日本代表の萩野公介も