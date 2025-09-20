片岡仁左衛門（81）が、体調不良のため、歌舞伎座「秀山祭九月大歌舞伎」で上演中の「菅原伝授手習鑑」の昼の部、Aプロ「筆法伝授（ひっぽうでんじゅ）」「道明寺（どうみょうじ）」を休演する。20日、松竹が発表した。「秀山祭−」は、A、Bプロの2パターンの配役で上演しており、21日はAプロでの上演予定だった。24日千秋楽のAプロ上演については、決定次第公式HPなどで発表される。20日のAプロは出演していたが、体調不良を思わ