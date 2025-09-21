[9.20 J1第30節 C大阪 1-1 柏 ヨドコウ]J1第30節が20日に行われ、優勝争い中の柏レイソルはセレッソ大阪と1-1で引き分けて2試合連続ドローに終わった。C大阪は前半2分、MFルーカス・フェルナンデスのパスからMF柴山昌也がシュートを放ったが枠の左。同15分にはMFチアゴ・アンドラーデのクロスをL・フェルナンデスがボレーで合わせるもGK小島亨介の正面に飛んだ。すると柏は前半25分、MF中川敦瑛が相手DF進藤亮佑のパスをイン