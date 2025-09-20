[9.20 J1第30節 横浜FC 1-0 新潟 ニッパツ]J1第30節が20日に開催され、19位横浜FCはホームで20位アルビレックス新潟を1-0で下した。“裏天王山”を制し、4試合ぶりの白星。新潟は4連敗を喫し、11戦勝ちなし(1分10敗)となった。勝ち点4差で迎えた残留争い直接対決。前半から互いにチャンスを生かせず、スコアレスドローも見えてきた中、試合を動かしたのは横浜FCの途中出場FWアダイウトンだった。後半41分、左CK崩れからペナ