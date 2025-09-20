【J1第30節】(味スタ)東京V 4-2(前半2-2)岡山<得点者>[東]染野唯月(8分)、平尾勇人(45分+4)、福田湧矢(69分)、谷口栄斗(88分)[岡]江坂任(37分)、一美和成(45分+3)<警告>[岡]鈴木喜丈(45分+2)観衆:13,516人主審:須谷雄三