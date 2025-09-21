【J2第30節】(ユアスタ)仙台 3-1(前半0-1)山形<得点者>[仙]相良竜之介(51分)、郷家友太(57分)、宮崎鴻(70分)[山]氣田亮真(39分)<警告>[仙]武田英寿(49分)[山]城和隼颯(18分)、野嶽寛也(42分)観衆:18,317人主審:田中玲匡