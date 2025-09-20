ツエーゲン金沢は20日、金沢ゴーゴーカレースタジアムで18時から行われる予定だったJ3第28節・松本山雅FC戦について、雷の影響で中止となったことを発表した。クラブは公式サイトで「今後のスケジュール、チケットの払い戻し等に関しましては、決定次第改めてお知らせさせていただきます」とコメント。「また本日ご観戦された方は、本日のチケットを取り扱い決定まで大切に保管してください」と案内した。