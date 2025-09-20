【その他の画像・動画等を元記事で観る】 9月21日放送の『ザ！鉄腕！DASH!!』は、DASH島で新たな船を新たな舟を自分たちでイチから手作りするプロジェクト「DASH造船計画」に最大のヤマ場が訪れる。はたして新たな船は完成に近づけるのか？ ■プロジェクト267日目……重さ500キロの舟を180度ひっくり返せるか DASH島の開拓以来、約10年活躍した手こぎの木造船を引退させ、新たな舟を自分たちでイチから手作りするプロジェクト『