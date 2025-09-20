「自分の親なのに、なぜ何もしないの？」義両親の介護を巡り、夫への苛立ちが日に日に募っていく、筆者の友人・知恵さん（仮名）。しかしある夜、夫が打ち明けた壮絶な過去を知り、知恵さんの心境は一変しました。 義両親の介護問題 知恵さん夫婦の決断に、義両親も「プロの方に任せた方が安心」と納得してくれました。一概に「親だから」というだけでは計り知れない感情があること。その背景に目を向けることの大切さを