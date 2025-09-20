サッカー明治安田J2リーグ V・ファーレン長崎は20日、ホームでカターレ富山と対戦しました。V・ファーレンは前半34分に先制を許す苦しい展開。このまま終了かと思われた後半のアディショナルタイム。マテウスの起死回生のゴールで同点に追いつき1‐1で試合終了。勝ち点1を分け合いました。