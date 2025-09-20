w-inds.が今夏、16枚目のアルバム『winderlust』を掲げて全国ツアー＜w-inds. LIVE TOUR 2025 “Rewind to winderlust”＞を開催した。そのツアーのなかから、7月16日、東京･NHKホールで行なわれたライブのレポートをお届けする。◆ライブ写真最新曲でバチバチに踊るというコンセプトに挑戦した“Beyond”ツアー、初期曲のみを披露するというコンセプトに挑戦した“Nostalgia”を経て、“Rewind to winderlust”と銘打った今回のツ