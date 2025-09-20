●写真集でこだわった「自分が好きな世界観」 10歳下の弟とのカットも ドラマや映画でさまざまな話題作に出演し、近年は連続ドラマで主演を務めるなど順調にキャリアを積み上げている俳優の荒木飛羽。9月29日にはセカンド写真集『20』(ワニブックス刊)を発売する。28日に20歳の誕生日を迎え、20代に突入する荒木に、写真集の撮影エピソードや俳優としての思い、20代の挑戦などについて話を聞いた。荒木飛羽 写真集『20』撮影：MA