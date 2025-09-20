子育ては親の思い通りにはいかないものです。宿題いつやるの？ お風呂は？ いつまでゲームやってるの！！ 毎日繰り返されるやり取りの先に見えたものは？ 筆者の友人K子の話をお届けします。 毎日の声掛け K子は息子のY君が小学校入学時から、宿題は帰宅後すぐにやろうねと言い続けていました。「先に宿題を済ませて、その後ゆっくりゲームをしたり友達と遊んだりすればいいんじゃない？」 ところがY君は聞く耳を