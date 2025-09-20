『仮門 消えた少女―10年目の真実』（鳩ヶ森/KADOKAWA）第1回【全7回】この記事の画像を見る少し目を離した一瞬の隙に娘が消えた――。10年前、行方不明になった幼い少女は忽然とどこへ消えたのか。失踪から10年後、幼稚園時代に娘が埋めたタイムカプセルが出てきたことを機に、再び事件が動き始める。過去に女の子を誘拐した前歴があり、親友を付きまとったこともある同級生の男が娘をさらったのかもしれないと疑念を持った母親。