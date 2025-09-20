『全部救ってやる』（常喜寝太郎/小学館）第2回【全4回】【漫画】『全部救ってやる』を第1回から読む「次にくるマンガ大賞 2025」Webマンガ部門第5位！東京の人気ヘアサロンでスタイリストを目指していた星野スズは、競争に疲れて地元へ戻ることに。そこで出会ったのは、劣悪な環境で大量繁殖したネコを一匹残らず保護する動物保護活動家・久我だった。ひとり命と向き合い続ける彼の背中を見て、スズの中で何かが動き始める。汗