今年4月に芸名のない「謎の女X」として登場したグラビアアイドルが、16日発売の「週刊ヤングマガジン」に登場。芸名が「美風そら」に決定したことを報告した。 【写真】下がどうなってるのか気になる！青空の下の美ボディ 16日の自身のインスタグラムには「～ご報告～」と題してオフショットなどを掲載。スレンダーながら凹凸のある美ボディをしっかりと披露し「ヤングマガジンさんで行った、私の芸名募集