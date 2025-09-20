フジテレビ系「奇跡体験！アンビリバボー」がが１７日、放送された。この日は「大ヒットグルメ誕生秘話ＳＰ」。思い出の味にトークが及ぶと、ブレーク中の女性芸人・ヒコロヒー（３５）は「良くも悪くもですけど…」と切り出した。ヒコロヒーは「私、２０歳からこの世界に入って。３０歳のある月に初めて月収が１０万円行ったっていう月があったんですよ」と回想。「おっしゃー！ってなって。（外食に）後輩を５、６人ぐら