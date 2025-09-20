気象台は、午後8時27分に、洪水警報を金沢市、白山市、野々市市、川北町に発表しました。また大雨警報（浸水害）を白山市、能美市、野々市市、川北町に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】石川県・金沢市、白山市、野々市市、川北町に発表 20日20:27時点石川県では、20日夜遅くまで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■金沢市□洪水警報【発表】20日夜遅くにかけて警戒■七