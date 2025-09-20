◆陸上世界選手権（20日、東京・国立競技場）女子20キロ競歩が行われ、19年ドーハ大会で7位、22年オレゴン大会で6位で日本記録保持者の藤井菜々子（エディオン）＝福岡県那珂川市出身＝は1時間26分18秒の日本新記録で3位。競歩の日本勢女子では初のメダルを獲得する快挙を成し遂げた。家族で現地観戦した藤井の母真由美さん（55）は「メダルに近い入賞はもしやとは思ったけど、銅メダルとは…」と驚きと興奮が入り交じって