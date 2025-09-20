陸上の世界選手権東京大会は２０日、男女２０キロ競歩が東京・国立競技場周辺の周回コースで行われ、女子で藤井菜々子（エディオン）が自身の持つ日本記録を１５秒更新する１時間２６分１８秒の日本新で銅メダルを獲得した。男子は世界選手権初出場の吉川絢斗（サンベルクス）が１時間１９分４６秒で７位入賞。世界記録保持者の山西利和（愛知製鋼）は終盤に３つ目の警告を受けてペナルティーゾーンで待機したことが響いて２８位