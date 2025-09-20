◆大相撲秋場所７日目（２０日、東京・両国国技館）大関取りの関脇・若隆景（荒汐）に大関昇進に黄信号がともった。立ち合いで踏み込んで前みつを握りかけたが、低く当たってきた小結・安青錦（安治川）に突き放された。押し合いに後退し、６秒３で押し出された。日頃心がける下からの攻めのお株を奪われる完敗に思わず首を横に振った。支度部屋では「切り替えてまた明日」と淡々と答えた。安青錦は８月の夏巡業の支度部屋では