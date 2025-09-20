元「モーニング娘。」で歌手・女優の高橋愛が、２０日までにＳＮＳを更新。新たな髪色でのショットを公開した。インスタグラムに「あ、髪の毛白くしたよお気に入りっ！」「さよならピンクヘア」とつづり、白色のショートボブヘアでのショットを披露した。この投稿には「マジか今度は白か！」「とても似合ってます」「髪の色とてもきれい」「白もかわいー」「白も似合う」といった声が寄せられている。