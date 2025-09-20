◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３０節東京Ｖ４―２岡山（２０日・味スタ）東京Ｖがホームで岡山と対戦し、４―２で勝利した。リーグ戦はここ４戦未勝利で４戦連続無得点が続く。Ｊ１残留へ重要な一戦に向けた先発が発表され、ケガで離脱していたＤＦ林尚輝が４月２０日以来の先発復帰。また２７年からの加入が内定し、特別指定選手で登録されている日大のＦＷ平尾勇人が初先発した。立ち上がりに待望のゴールが生まれた。前半７