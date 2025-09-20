◆世界陸上第８日（２０日、国立競技場）男子１６００メートルリレー予選が行われ、１走・中島佑気ジョセフ、２走・佐藤風雅、３走・吉津拓歩、４走・今泉堅貴で挑んだ日本は２組７位で決勝進出は逃した。ＴＢＳ系の生中継に出演した大会スペシャルアンバサダーを務める俳優・織田裕二はマイル侍の敗退に「まあ、いろいろ驚きがあって…」とポツリ。同組で１位通過したボツワナについて「１位はボツワナ。『ですよね』って