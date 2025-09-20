不倫相手が娘の通う保育園の先生だと知り、衝撃と怒りに押しつぶされそうになった彩乃。しかも夫は開き直り、家庭よりも相手をかばう態度を崩しません。子どもたちの前では笑顔を保とうとするけれど、胸の内は疲弊の一途。そんな中で夫が「必ず自力で解決する」と言う──その言葉は希望なのか、それとも空虚な言い訳なのか。彩乃は答えを探しながら、子どもたちの幸せを最優先に決意を固めていきます。『夫が保育園の先生と不倫し