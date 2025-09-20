◇大相撲秋場所7日日（2025年9月20日東京・両国国技館）小結・高安（35＝田子ノ浦部屋）は幕内・阿炎（31＝錣山部屋）を押し倒しで下した。7日目にして初日を出した。阿炎のもろ手突きに動じず、下からあてがって応戦。左からいなして最後は押し倒した。「やっと勝てた。何も考えず、気持ちで取った」。初日からの6連敗は西前頭筆頭だった16年春場所以来9年半ぶりだったが、ようやくトンネルを抜けた。先場所は10勝5敗で