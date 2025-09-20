陸上の世界選手権東京大会は第８日の２０日、国立競技場（東京都新宿区）を発着する周回コースで女子２０キロ競歩が行われ、藤井菜々子（２６）（エディオン）が自身の持つ日本記録を１５秒更新する１時間２６分１８秒の日本新で銅メダルを獲得した。五輪と世界選手権を通じて、競歩種目で日本勢女子のメダル獲得は初めて。岡田久美子（富士通）は１時間３０分１２秒で１８位だった。ゴール直前で４位の選手が猛然と迫ってきて