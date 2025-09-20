気象台は、午後8時10分に、洪水警報を宝達志水町に発表しました。また大雨警報（浸水害）を宝達志水町に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】石川県・宝達志水町に発表 20日20:10時点石川県では、20日夜遅くまで低い土地の浸水に警戒してください。能登では、20日夜遅くまで河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■金沢市□大雨警報・土砂災害・浸水20日夜遅くにかけて警戒1時間最大雨量40