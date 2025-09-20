子ども同士の言い争いや意見の違い、ちょっとした喧嘩はつきもの。そうやって対人関係やコミュニケーション、当人同士での問題解決を学んでいくものでしょう。そうしたなか、ママスタコミュニティにはこんな投稿がありました。『息子の友達で、何か言われて息子が断ると、すぐ「親に言うよ」と言う子がいる。 小1のときも何かあると「ママに言うから」と言っていたの。小6にもなって言うなんてやばくないか？しかも男の子だよ。