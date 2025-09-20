＜住友生命Vitalityレディス 東海クラシック2日目◇20日◇新南愛知カントリークラブ 美浜コース（愛知県）◇6600ヤード・パー72＞第2ラウンド終了後、大会恒例の「朝日インテックpresentsドライビング女王コンテスト」が行われ、277.8ヤードを記録した16歳の後藤あい（兵庫・松蔭高2年）が優勝した。1998年に始まった同コンテストでアマチュアが優勝するのは初の快挙。アマも対象となることを知らなかった新女王は優勝賞金50万円