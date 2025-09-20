歌舞伎俳優で人間国宝の片岡仁左衛門（81）が20日、21日の東京・歌舞伎座「秀山祭九月大歌舞伎」の「通し狂言菅原伝授手習鑑（すがわらでんじゅてならいかがみ）」昼の部（Aプロ）を体調不良のため休演することが発表された。代役は松本幸四郎が務める。「筆法伝授」での菅丞相（かんしょうじょう）（菅原道真）を松本幸四郎、武部源蔵を市川染五郎、「道明寺」の菅丞相を松本幸四郎が演じる。今回の公演はAプロ、Bプロの2つの