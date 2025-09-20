◇関西学生アメリカンフットボール1部リーグ立命大31―17京大（2025年9月20日MKタクシーフィールド）連覇を狙う立命大が京大に快勝した。最初のオフェンスからQB竹田剛（4年）のパスを軸に、テンポよくドライブを進め、第1Q2分57秒にRB横井貴洋（2年）がTDラン。直後のディフェンスで京大のミスをつき、敵陣23ヤードから始まった続くシリーズで、竹田がTDパスを通した。21―0で折り返した後半は、一進一退の攻防。第4Q