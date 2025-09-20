「阪神１−４ＤｅＮＡ」（２０日、甲子園球場）阪神は公式戦初対戦となったＤｅＮＡのドラフト１位ルーキー・竹田に苦しめられ、連勝が「４」でストップした。先発・高橋は４回２／３を５安打２失点で今季初黒星。デイリースポーツ評論家・中田良弘氏は、高橋と梅野のバッテリーについて、ＤｅＮＡとＣＳで対戦することをにらんでの『手の内隠し』の可能性を指摘した。ＣＳファイナルＳで対戦する可能性のあるＤｅＮＡに敗戦