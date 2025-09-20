プロ野球のファームは20日、ウエスタン・リーグの広島―中日戦（由宇）が初回裏2死で降雨ノーゲーム。イースタン・リーグと合わせてナイターを含めて6試合が行われた。楽天はヤクルト戦（宮城県利府町）に2―1。先発の育成選手・王彦程が5回9安打1失点で9勝目（5敗）を挙げた。ヤクルト先発・石川は5回4安打5奪三振2失点で4敗目（4勝）。橋本が3安打1打点、武岡が3安打。西武―オイシックス戦（カーミニークフィールド）は8