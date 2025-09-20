「陸上・世界選手権・男子４００メートルリレー予選」（２０日、国立競技場）予選のオーダーが発表され、３大会ぶりのメダルを狙う日本は１走小池祐貴（３０）＝住友電工＝、２走柳田大輝（２２）＝東洋大＝、３走桐生祥秀（２９）＝日本生命＝、アンカー鵜沢飛羽（２２）＝ＪＡＬ＝で臨むことになった。日本は２組８レーン。南アフリカ、英国、イタリア、中国らと争うことになる。各組上位３チームとタイム順上位２チームが