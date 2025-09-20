サッカー日本代表DF長友佑都選手（39）の妻でタレントの平愛梨（40）が20日放送のカンテレ「おかべろ」（土曜午後2時28分＝関西地区）に出演。海外への移住について振り返った。平は2017年に長友選手と結婚。元々は、海外旅行へ行くことも苦手だったというが、結婚後は長友選手の所属先のイタリアへと移住。その後はトルコ、フランスと渡り歩くこととなった。「私、サッカー選手とかそういう人たちが、ずっと家にいるもんだと思う