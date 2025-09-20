にゃんこスターのアンゴラ村長が２０日放送のＴＯＫＹＯＭＸ「サバンナ高橋の、サウナの神様」に出演した。最近イラっとしたことについて問われたアンゴラ村長は相方で元交際相手のスーパー３助の名前を挙げた。この日の収録にあたっても「関係ないのに台本を見て『ここの銭湯行ったことあるよ。俺のサイン飾ってあるから、それに触れてみてもいいかもね』みたいな。触れて何があるの？」と不満を口にした。その後も不満は