これが買えない！【大外枠】 もともとフルゲートにならないレースだが、大外枠は［0・0・0・10］と極めて不利。 09年に連覇を果たしたマツリダゴッホ以来、３着以内すらない状況が続いている。高速決着ならなおさら買えない。 これが買えない！【Ｇ Ⅰ 以外で前走2400М以上出走馬】 ＧⅠ組を除く前走2400Ｍ以上出走馬は［0・0・4・17］と連対例がない。 ３着以内４頭中３頭が目黒記念組。目黒記念組だ