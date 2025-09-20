◇フィギュアスケート東京選手権第２日（２０日、東京・辰巳アイスアリーナ）女子フリーが行われ、ショートプログラム１位から出た住吉りをん（オリエンタルバイオ・明大）が、１３３・８３点、合計２００・８３点で優勝した。２位発進の中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）が合計１９２・０９点で２位、ＳＰ４位の青木祐奈（ＭＦアカデミー）が合計１８１・４５点で３位に入った。ＳＰ３位から出た江川マリア（明大）はフリ