明治安田J3高知ユナイテッドSCは、20日、アウェーで栃木シティと対戦し0対3で敗れ、リーグ戦6連敗となりました。リーグ戦28試合を終えた高知ユナイテッドSCは、勝ち点31（8勝7分け13敗）で15位（全20チーム）となっています。高知ユナイテッドSCの次の試合は、9月27日、アウェーでギラヴァンツ北九州と対戦します。