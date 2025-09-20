松竹は２０日、歌舞伎俳優の片岡仁左衛門が、２１日の歌舞伎座「秀山祭九月大歌舞伎」（２４日千秋楽）「通し狂言菅原伝授手習鑑」昼の部「筆法伝授」「道明寺」を体調不良で休演すると発表した。８１歳の人間国宝、仁左衛門は２日の初日から当たり役の菅丞相（かんしょうじょう、菅原道真）を演じている。事前の取材会では、菅丞相役について「演じている、という意識が少しでも残っているようではいけないんです。最初のこ