◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神１―４ＤｅＮＡ（２０日・甲子園）ＤｅＮＡの蝦名達夫外野手が甲子園の観客に感謝した。この日２８歳の誕生日を迎えた蝦名は「１番・右翼」でスタメン出場。初回の第１打席、左翼席上段のＤｅＮＡ応援団からバースデーソングが歌われた。それは阪神ファンにも伝わり、甲子園全体から祝福された。「阪神ファンが多い中で声援をもらったのが初めて。すごくうれしかった」とにっこり。５回２死二塁から