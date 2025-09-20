男子1600メートルリレーの予選が行われ、日本は2分59秒74の2組6着に終わり、決勝進出はならなかった。スペシャルアンバサダーの織田裕二（57）は予選敗退にショックを隠せなかった。悲願のメダルを狙った日本は2組7着でフィニッシュ。予選敗退が決まり、織田はしばらく言葉を発することができず、ぼう然。「いろいろ驚きがあって…」と目を丸くした。また、予選1組では米国が6着に沈み、「アメリカがあんなだらしない姿を見