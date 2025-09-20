＜大相撲九月場所＞◇七日目◇20日◇東京・両国国技館【映像】めっちゃ目立つ…存在感半端ないものまね芸人熱戦が続く大相撲九月場所。著名人が連日、会場に駆けつけ、そういった意味でもファンを刺激し、盛り上がりを見せている。七日目の向正面には、穏やかな表情で相撲観戦を楽しむものまね芸人の姿が。しっかりと“ものまねスタイリング”で客席にいると、その存在感たっぷりな姿に「めっちゃ目立つ」「ええ！？」など驚きの