「陸上・世界選手権・男子１６００メートルリレー予選」（２０日、国立競技場）日本は１走中島佑気ジョセフ（２３）＝富士通＝、２走佐藤風雅（２９）＝ミズノ＝、３走吉津拓歩（２７）＝ミキハウス＝、アンカー今泉堅貴（２３）＝内田洋行ＡＣ＝で臨んだ日本は２分５９秒７４の７着で２大会連続予選敗退となった。１組では金メダル最有力とみられていた米国がバトンミスもあり、まさかの予選敗退という大波乱が起こった。レ