陸上の世界選手権東京大会は２０日、国立競技場で男子１６００メートルリレー予選が行われ、日本（中島佑気ジョセフ＝富士通、佐藤風雅＝ミズノ、吉津拓歩＝ミキハウス、今泉堅貴＝内田洋行ＡＣ）は２分５９秒７４の２組７着で予選敗退し、２０２２年オレゴン大会（４位）以来、２大会ぶりの決勝進出はならなかった。前回ブダペスト大会と昨年のパリ五輪で金メダルのアメリカが１組６着の３分１秒０６で予選敗退する波乱があっ