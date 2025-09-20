陸上の世界選手権東京大会は２０日、国立競技場で男子４００メートルリレーの予選が行われる。各チームのメンバーが発表され、日本は、小池祐貴（住友電工）、柳田大輝（東洋大）、桐生祥秀（日本生命）、鵜沢飛羽（ＪＡＬ）の順にバトンをつなぐ。予選は２組に分かれて行われ、各組の上位３着までと、４着以下のチームのうちタイムの上位２チームが２１日の決勝に進む。日本は前回の２０２３年ブダペスト大会、昨年のパリ五