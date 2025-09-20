■「『ノンストップ！』でいつもESSEを紹介してくださっているSnowManの深澤辰哉さんがついに表紙を飾ってくださいました」 【写真】ナチュラルにほほ笑む青ニットの深澤辰哉 生活情報誌『ESSE（エッセ）』公式SNSにて、Snow Man深澤辰哉の表紙が公開された。深澤が登場するのは、10月2日発売の11月号。 深澤はウェービーな前髪に真っ青なニットを合わせた姿で登場。顔前で手を組み微笑んだカットとなっている。