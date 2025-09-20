岡山映像ライブラリーセンターに眠る過去のニュースをお届けするニュースプレイバック。今回は1963年の9月第一週に放送された蒜山地域に古くから伝わる「大宮踊り」のニュースです。 大宮踊りは蒜山山麓の各地に古くから伝わる盆踊りで、毎年7月下旬から8月下旬にかけて各地の神社や寺などを日替わりで回って踊られます。この中でも真庭市にある「大宮様」ともよばれる福田神社で行われる踊りが最