Jリーグは９月20日、J２第30節のV・ファーレン長崎対カターレ富山をPEACE STADIUM Connected by SoftBankで開催。１−１でドロー決着となった。首位の水戸と勝点「54」で並ぶ２位の長崎と、降格圏脱出を目ざす19位の富山の一戦。優勝と残留、目標が異なる両チームの戦いは、富山が先制する。34分、自陣でボールを奪った布施谷翔が、センターライン手前から思い切りよく右足を振り抜く。このロングシュートがGKの頭上を越えて